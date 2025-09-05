Андрей Назаров – о застройке малых городов Башкортостана: «Есть над чем работать»

В Башкортостане к малым относятся восемь городов - от Агидели, где живет менее 14 тыс. человек, до Бирска с населением более 44 тыс. человек.

«Ключевая задача – обеспечить их устойчивое, в том числе демографическое развитие. А, как мы знаем, жизнь там, где есть жилье и инфраструктура. Есть жилье – и ты можешь строить планы, у тебя стабильность.

Если взять Башкортостан, из рекордных трех миллионов квадратных метров жилья, что мы ежегодно строим, более 60% – это индивидуальные дома. Вклад малых городов в этот показатель – всего 4%. Есть над чем работать», – отметил Андрей Назаров.

Глава кабмина рассказал, что у правительства есть план, предусматривающий несколько ключевых направлений:

– разработали схему территориального планирования, малые города в ней позиционируются как узлы сети и центры притяжения для своих районов;

– применяются механизмы комплексного развития территорий;

– расширяется финансовый инструментарий – в честности, для малых городов особенно эффективна программа семейной ипотеки на вторичном рынке.

«Развитие малых городов через строительство жилья имеет больше смыслов, чем видится на первый взгляд. В конечном счете, строя дом, мы не только экономику стимулируем. Мы укрепляем опорный каркас страны, сохраняем культурный код. Привилегия хорошей жизни должна быть не только у мегаполисов. Жить комфортно должно быть везде. Мы в Башкортостане к этому стремимся», – добавил Назаров.