В Уфе снова перенесли открытие движения по улице Пугачева

21 июля замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов, отвечая на вопрос жительницы о реконструкции улицы, написал, что запуск движения по двум полосам в каждом направлении запланирован на сентябрь 2025 года.

31 июля он же заявил, что запуск движения по двум полосам запланирован уже на октябрь 2025 года.

Сегодня, четвертого сентября, Кулешов, снова отвечая на гневный комментарий в соцсетях, написал следующее.

«На сентябрь месяц по ул. Пугачева генеральная подрядная организация ведет работы по завозу песчано-гравийной смеси для устройства земляного полотна и его уплотнение на участке от ул. Геофизиков в сторону транспортной развязки.

В связи с временным дефицитом топлива для работы строительной и дорожной техники, строительно-монтажные работы на других участках подрядная организация не ведет.

После возобновления строительно-монтажных работ, на участке от ул. Сочинской до ул. Бельской планируем уложить еще один слой асфальтобетонного покрытия. Запуск движения по двум полосам в каждом направлении запланирован в ноябре 2025 года».