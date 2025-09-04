Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Геологи из 16 стран соберутся в Уфе

С седьмого по 17 сентября 2025 года в Уфе под эгидой Роснедр и правительства Башкортостана состоится III Международный геологический чемпионат «ГеоВызов».

Будущие геологи со всего мира будут соревноваться за звание лучших.

В этом году участвовать в чемпионате будут 38 команд из 16 стран – всего около 300 человек.

География участников охватывает не только регионы России, но и страны ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Алжир, Гана, Эфиопия, Монголия, Палестина, Мозамбик, Гвинея, ЮАР, Буркина-Фасо, Ирак, Зимбабве, Китай и Египет.

Программа чемпионата включает 12 сложных этапов, на которых участникам предстоит продемонстрировать свои знания и умения: радиометрия, минералогия и петрография, палеонтология, геологический маршрут, шлиховое опробование, гидрогеология, тестирование, геохимия, нефть и газ, полевая стоянка, геологический разрез и кристаллография.

Экспертами и наставниками выступят ведущие геологи из Роснедр, подведомственных организаций, крупнейших компаний-недропользователей, профильных вузов и Института геологии УФИЦ РАН.

