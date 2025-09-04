Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе на набережной Белой устанавливают большую спортивную площадку

Многофункциональная спортивная площадка рассчитана на одновременную тренировку до 180 человек. Она расположена под открытым небом рядом с бассейном «Юность».

Об этом сегодня, четвертого сентября, сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев, опубликовав эти фото в соцсетях.

Новый спортивный кластер на уфимской набережной будет оснащен игровыми зонами для футбола и баскетбола, воркаута, настольного тенниса, детским комплексом, а также дорожками, скамейками и велопарковкой.

Кроме того, предусмотрена площадка для тренировки нормативов комплекса ГТО. Установили сетчатое ограждение, укладывают резиновое покрытие, чтобы заниматься было безопасно и комфортно в любое время года.

«Как только примем площадку, проведем открытую тренировку и мастер-класс с инструкторами по подготовке к выполнению нормативов ГТО для всех желающих», – рассказал мэр.

