В Уфе из-за мероприятия перекроют центральные улицы

В это воскресенье, седьмого сентября, в столице республики снова состоится Уфимский международный марафон. В период подготовки и проведения мероприятия будут действовать ограничения движения транспорта.

С 8:00 шестого сентября до 24:00 седьмого сентября:

– участок улицы Заки Валиди от Карла Маркса до Советской.

Седьмого сентября с 0:00 до 16:00:

– улицы Карла Маркса и Тукаева вдоль стадиона «Динамо».

Седьмого сентября с 5:00 до 15:30:

– перекрытие будет действовать по маршруту от старта напротив стадиона «Динамо» и далее, включая улицы: Советскую, Пушкина, Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Коммунистическую, Ленина, Краснодонскую, Гоголя, Гафури и Тукаева.

Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы.

