Продажи башкирского вина планируют увеличить в 5 раз

Вина из сырья, произведенного в Башкортостане, представили жителям в 2024 году на ярмарке «Виноград» в Уфе.

В частности, в Архангельском районе выращивается виноград сортов «Карагай» и «Юбилейный».

Как сообщили в правительстве республики, сегодня вина, произведенные из башкирского винограда, пользуются спросом в 10 городах-миллионниках страны.

Одна из компаний, производящая игристые и столовые вина, сидры и слабоалкогольные напитки, планирует в пять раз увеличить продажи башкирского вина. Сегодня продукция этой компании уже представлена в 60 тыс. торговых точках 76 регионов России.

Глава республики Радий Хабиров пообещал оказать компании необходимую поддержку.

