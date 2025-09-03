Продажи башкирского вина планируют увеличить в 5 раз

В частности, в Архангельском районе выращивается виноград сортов «Карагай» и «Юбилейный».

Как сообщили в правительстве республики, сегодня вина, произведенные из башкирского винограда, пользуются спросом в 10 городах-миллионниках страны.

Одна из компаний, производящая игристые и столовые вина, сидры и слабоалкогольные напитки, планирует в пять раз увеличить продажи башкирского вина. Сегодня продукция этой компании уже представлена в 60 тыс. торговых точках 76 регионов России.

Глава республики Радий Хабиров пообещал оказать компании необходимую поддержку.