В Башкортостане редактируют законодательство для развития электронной торговли

В прошлом году в Башкортостане ввели в эксплуатацию логистический центр Ozon в Благовещенском районе, в работе – еще два таких комплекса, которые строят компания «Вайлдберриз» и экосистема «Сбер».

«Мы со своей стороны оказываем инвесторам помощь в реализации этих проектов. Сейчас корректируем региональное законодательство. Вводим понятие "логистический парк", прорабатываем поддержку для управляющих компаний и резидентов таких объектов.

Почему мы считаем этот вопрос приоритетным? Электронная торговля активно развивается, за шесть лет только в Башкортостане она выросла в 18 раз – с 1,6 до 29 млрд рублей. Покупки на маркетплейсах – это удобно, особенно для жителей малых сел и деревень, где есть пункты выдачи товаров, но нет крупных торговых центров», – написал глава региона в соцсетях.

Новые логистические комплексы не только сокращают время доставки для покупателей, но и помогают производителям: с Ozon сегодня сотрудничают 9,5 тысячи предпринимателей Башкортостана, 90% из которых – малый и средний бизнес. Их оборот на платформе по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 45%.