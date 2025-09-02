Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Прокуратура добилась сноса незаконных построек на берегу Павловского водохранилища

Прокуратура Караидельского района заинтересовалась постройками на берегу Павловского водохранилища: оказалось, не все из них возведены с соблюдением закона.

Житель Уфы в этом году без разрешительных документов построил на территории водохранилища три деревянных причала, а также беседки c мангальной зоной и установил баню-бочку в водоохранной зоне.

Учитывая, что законодательство запрещает размещение подобных объектов на расстоянии ближе 20 метров от водоема, прокурор района в судебном порядке потребовал демонтировать строения.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: