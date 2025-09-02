Прокуратура добилась сноса незаконных построек на берегу Павловского водохранилища

Житель Уфы в этом году без разрешительных документов построил на территории водохранилища три деревянных причала, а также беседки c мангальной зоной и установил баню-бочку в водоохранной зоне.

Учитывая, что законодательство запрещает размещение подобных объектов на расстоянии ближе 20 метров от водоема, прокурор района в судебном порядке потребовал демонтировать строения.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.