Радий Хабиров озвучил новые кадровые назначения

В начале оперативки озвучили новые кадровые назначения. Так, руководить Куюргазинским районом теперь будет Лира Терегулова.

Это седьмая женщина, возглавляющая в регионе муниципалитет. За ее кандидатуру депутаты Совета Куюргазинского района единогласно проголосовали в середине августа.

Терегулова ранее работала в Министерстве образования республики и замглавы района по социальным вопросам.

Айрат Аминев по результатам конкурсных процедур возглавил Абзелиловский район. Он руководил районом последние несколько месяцев, но с приставкой «и.о.». До этого много лет занимался бизнесом.