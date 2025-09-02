В Уфе перекрыли несколько улиц

С 22:00 сегодняшнего дня, второго сентября, до 7:00 третьего сентября будут частично перекрыты две крайние левые полосы трассы «Уфа – аэропорт» в связи с укладной асфальта.

До 10 октября закрыли участок улицы 1-ой Кронштадской от пересечения с Батырской до дома №98 по Степана Кувыкина.

До 31 октября – частично перекрыли участки между домами 170/1 – 172 и 170 – 172 по проспекту Октября.

Эти ограничения связаны с работами на инженерных сетях.

Кроме того, до 30 сентября продлили перекрытие участков:

– улицы Мира (от Максима Горького до Новочеркасской);

– улицы Максима Горького (от Мира до дома с адресом Максима Горького, 41) – половина проезжей части по нечетной стороне.