Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Башкортостане

Лето в этом году началось с жары, которая сменилась дождями, а большую часть июля и августа стояла умеренно теплая и ветреная погода. Рассказываем о том, чего ожидать от погоды в первый месяц осени.
«По сведению ГМЦ России, в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма – +11,2°).
Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 35-55 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой неделе будет до +21° – +25° днем, по большей части пасмурно, осадки обещают почти каждый день.
