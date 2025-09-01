Жителям Башкортостана за неделю выдали бесплатные лекарства на 173,6 млн рублей

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 25 по 31 августа, в регионе было обслужено 47,6 тыс. рецептов.

Пациентам выдали 98,4 тыс. упаковок лекарств на общую сумму 173,6 млн рублей.

Несмотря на это, в соцсетях по-прежнему поступает множество сообщений о перебоях в выдаче бесплатных лекарств.

Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные на лекарства ребенку-инвалиду.