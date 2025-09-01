Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе за выходные задержали 28 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 30 и 31 августа.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 45 ДТП, пострадали два человека.

Пресечено 611 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (65), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (50) и не уступавшие дорогу пешеходам (20).

Кроме того, оштрафовали 19 пешехода-нарушителя.

Задержали 28 водителей в состоянии опьянения, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

