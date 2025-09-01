В Уфе за выходные задержали 28 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 45 ДТП, пострадали два человека.

Пресечено 611 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (65), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (50) и не уступавшие дорогу пешеходам (20).

Кроме того, оштрафовали 19 пешехода-нарушителя.

Задержали 28 водителей в состоянии опьянения, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.