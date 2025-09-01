В Уфе за выходные задержали 28 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 30 и 31 августа.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 45 ДТП, пострадали два человека.
Пресечено 611 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (65), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (50) и не уступавшие дорогу пешеходам (20).
Кроме того, оштрафовали 19 пешехода-нарушителя.
Задержали 28 водителей в состоянии опьянения, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Комментарии (0)