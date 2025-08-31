В Башкортостане завтра ограничат продажу алкоголя и энергетиков

В течение всего завтрашнего дня по всей республике будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Это правило действует в республике с 2007 года. Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

Кроме того, с первого сентября вступает в силу закон об ограничении продажи энергетиков. О полном запрете речь не идет – только об ограничении мест продажи таких напитков: их нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта.