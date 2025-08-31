Солнца не будет: погода в Уфе 1-5 сентября

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе дожди будут почти каждый день, а солнца не обещают совсем.

Понедельник, 1 сентября: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +14°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 2 сентября: до +25°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +15°, дождь.

Среда, 3 сентября: до +21°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +14°, дождь.

Четверг, 4 сентября: до +19°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +13°, временами дождь.

Пятница, 5 сентября: до +20°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +12°, небольшой дождь.