Город

В Башкортостане продолжается снижение цен на овощи и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 18 по 25 августа 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (7,37%), мука (1,28%), мороженая рыба (1,27%) и детские фруктовые консервы (0,9%)

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (15,2%), картофель (11,37%), свекла (9,71%), морковь (9,56%), лук (9,32%), капуста (5%), яблоки (3,38%) и яйца (1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

