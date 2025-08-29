Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане 9,5 тыс. человек обращались в больницы из-за укусов клещей

Управление Роспотребнадзора Башкортостана отчиталось о ситуации по клещевому вирусному энцефалиту и другим заболеваниям, передающимся при укусах клещей, по состоянию на конец августа 2025 года.

С начала сезона активности клещей в этом году 9422 человека обратилось в медицинские организации (за тот же период 2024 года – 7638 человек), в том числе 3367 детей (в прошлом году – 2737).

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» исследовано 9319 клещей, снятых с людей, инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,1% (2024 – 1,1%); зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 19,8% (2024 – 21,3%).

Боррелиоз, или болезнь Лайма – это наиболее распространенное заболевание, передаваемое клещами. В отличие от энцефалита, летальные случаи крайне редки, однако он может быть очень опасен, если не начать лечение вовремя. Первые симптомы могут проявиться через одну-две недели после укуса – на коже появляется специфическое покраснение (эритема), появляются жар, головные боли, усталость. Боррелиоз лечится антибиотиками, против него нет прививок.

