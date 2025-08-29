Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане похолодает до -1°

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о резком ухудшении погоды в некоторых районах.

Согласно сообщению МЧС, в восточных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°, -1°.

В остальной части региона днем будет до +15°, +20°, ночью – +4°, +9°, местами пройдут дожди, ночью и утром может быть туман с видимостью 500 м и менее.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в грядущие выходные будет облачно, воздух прогреется до +19° в субботу, 30 августа, а в воскресенье – до 24°, но пройдет кратковременный дождь.

