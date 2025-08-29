«БашРТС»: больше половины жилых домов еще не готовы к зиме

Согласно отчету компании, по результатам выездов инспекторов только 43% многоквартирных домов готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Для сравнения, в конце июля прошлого года готовность оценивалась в 58%.

С начала межотопительного сезона в адрес обслуживающих организаций уже выдано более 16 тыс. актов по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотров тепловых узлов и внутридомовых коммуникаций. Все замечания должны быть устранены до начала отопительного сезона (обычно – середина или конец сентября).

ООО «БашРТС» поставляет тепло только до границ дома, а насколько эффективно оно расходуется – забота управляющей или обслуживающей компании. Именно из-за плохой подготовки к зиме потом будут «перетопы» и «недотопы», за которые придется платить жителям.