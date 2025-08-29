В Башкортостане после массового отравления приостановлена работа детского лагеря

18 августа текущего года несколько детей в возрасте от 12 до 17 лет и сотрудников детского лагеря «Патриот» в Стерлибашевском районе обратились в больницу с отравлением.
Тогда в инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов, из них 22 ребенка и трое взрослых.
После осмотра и оказания помощи девять человек отпустили домой, 16 госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Сегодня, 29 августа, объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что постановлением судьи парк признан виновным в совершении административного правонарушения, его деятельность приостановлена на месяц.
