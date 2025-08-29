Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане после массового отравления приостановлена работа детского лагеря

18 августа текущего года несколько детей в возрасте от 12 до 17 лет и сотрудников детского лагеря «Патриот» в Стерлибашевском районе обратились в больницу с отравлением.

Фото: АНО ДО «Парк "Патриот"»

Тогда в инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов, из них 22 ребенка и трое взрослых.

После осмотра и оказания помощи девять человек отпустили домой, 16 госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сегодня, 29 августа, объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что постановлением судьи парк признан виновным в совершении административного правонарушения, его деятельность приостановлена на месяц.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: