Как не подцепить ротавирус? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

Роспотребнадзор Башкортостана выпустил памятку в преддверии эпидсезона.

Прежде всего, надо понимать, что ротавирус – это не грипп. Грипп атакует дыхательную систему (нос, горло, легкие), ротавирус – кишечник.

Симптомы: резкое начало с высокой температурой, рвота, диарея, слабость, боль в животе.

Ротавирус крайне заразен и относится к так называемым болезням грязных рук, то есть заразиться можно через:

– контакт с больным;

– немытые продукты, некипяченую воду;

– после контакта с предметами обихода – дверные ручки, поручни в транспорте, предметы в туалете.

Чтобы этого избежать, важно:

– почаще мыть руки, особенно перед едой;

– пить только бутилированную или кипяченую воду;

– тщательно мыть овощи и фрукты;

– регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Если вы заразились, идти в аптеку за антибиотиками бесполезно – на вирус они не действуют.

Нужно пить много жидкости и оставаться дома.