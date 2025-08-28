Как не подцепить ротавирус? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

В Башкортостане уже полным ходом идет подготовка к сезону гриппа и ОРВИ. Благополучно пережить этот период без больничных и тяжелых последствий вам помогут, помимо вакцинации, элементарные меры предосторожности.
Роспотребнадзор Башкортостана выпустил памятку в преддверии эпидсезона.
Прежде всего, надо понимать, что ротавирус – это не грипп. Грипп атакует дыхательную систему (нос, горло, легкие), ротавирус – кишечник.
Симптомы: резкое начало с высокой температурой, рвота, диарея, слабость, боль в животе.
Ротавирус крайне заразен и относится к так называемым болезням грязных рук, то есть заразиться можно через:
– контакт с больным;
– немытые продукты, некипяченую воду;
– после контакта с предметами обихода – дверные ручки, поручни в транспорте, предметы в туалете.
Чтобы этого избежать, важно:
– почаще мыть руки, особенно перед едой;
– пить только бутилированную или кипяченую воду;
– тщательно мыть овощи и фрукты;
– регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.
Если вы заразились, идти в аптеку за антибиотиками бесполезно – на вирус они не действуют.
Нужно пить много жидкости и оставаться дома.
