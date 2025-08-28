Бюджет Уфы увеличился на почти 3 млрд рублей

Изменения связаны с увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также инициативных платежей, поступивших от населения и спонсоров.

Так, бюджет Уфы на 2025 год увеличится на 1,6 млрд рублей. Эти деньги потратят на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций, нанесение дорожной разметки, благоустройство транспортной развязки на улице Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, Непейцевского дендропарка, ремонт тротуаров, устройство уличного освещения, ремонт площадок с игровыми конструкциями, спортивным тренажерным оборудованием на отдельных территориях общего пользования и многое другое.

На 2026 год ожидается увеличение бюджета на 660 млн рублей, а на 2027 – на 709 млн рублей. Таким образом, расходы на 2025 год планируются в размере 47,5 млрд рублей, на 2026 – 45,2 млрд рублей и на 2027 – 43,8 млрд рублей.