В Уфе присвоили названия 118 новым улицам

Одна из улиц будет носить имя Героя РФ Ильдара Суфиярова.

Пять улиц назвали в честь Героев Советского Союза: Николая Морева, Анвара Абдуллина, Нуруллы Сафина, Алексея Калганова и Мустафы Газизова.

В названиях трех улиц увековечили имена выдающихся деятелей культуры: народного артиста Башкирской АССР и дирижера Гайнетдина Муталова, композитора Сергея Миролюбова и писателя Яныбая Хамматова.

Остальные 109 улиц, переулков и бульваров получили новые наименования: улица Героев России, улица Победителей, улица Гармонии, улица Целебная, улица Шахматная, улица Новоозерная, улица Доверия, а также переулки Родниковый, Кристальный, Вязовый, Туманный и другие.