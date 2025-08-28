Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе присвоили названия 118 новым улицам

На 54 заседании Горсовета Уфы принято решение о присвоении наименований 118 новым улицам, переулкам и бульвару в Октябрьском города на территории села Нагаево.

Фото: 2gis.ru/Т I

Одна из улиц будет носить имя Героя РФ Ильдара Суфиярова.

Пять улиц назвали в честь Героев Советского Союза: Николая Морева, Анвара Абдуллина, Нуруллы Сафина, Алексея Калганова и Мустафы Газизова.

В названиях трех улиц увековечили имена выдающихся деятелей культуры: народного артиста Башкирской АССР и дирижера Гайнетдина Муталова, композитора Сергея Миролюбова и писателя Яныбая Хамматова.

Остальные 109 улиц, переулков и бульваров получили новые наименования: улица Героев России, улица Победителей, улица Гармонии, улица Целебная, улица Шахматная, улица Новоозерная, улица Доверия, а также переулки Родниковый, Кристальный, Вязовый, Туманный и другие.

