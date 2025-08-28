Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане два брата пойдут под суд за мошенничество на 17 млн рублей

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «КабСнаб» и его родного брата.

С октября 2022 года по июнь 2023 года ООО «КабСнаб» и другая организация заключили два договора на поставку нового оборудования для прокачки нефти на общую сумму более 36 млн рублей.

После проверки, однако, выяснилось, что не соответствует условиям контракта, является бывшим в употреблении и восстановленным после ремонта. Соучастники успели получить от фирмы-заказчика более 17 млн рублей и потратить их по своему усмотрению.

Теперь им грозит ответственность по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, покушение на совершение мошенничества). Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.

