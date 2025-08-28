В Уфе ветром перевернуло батут: ребенок в реанимации

В результате инцидента пострадали двое детей: министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу №17, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Другая девочка трех лет получила незначительные травмы, ее на месте осмотрели врачи скорой помощи.

Как сообщает прокуратура республики, игровое оборудование было несанкционированно установлено на детской площадке рядом с домом по улице Летчиков.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки действиям организатора аттракциона.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За ходом и результатами его расследования установлен прокурорский контроль.