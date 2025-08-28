Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе ветром перевернуло батут: ребенок в реанимации

Вчера, 27 августа, в уфимском микрорайоне Затон ураганным ветром опрокинуло детский надувной батут.

Фото опубликовал Айрат Рахматуллин

В результате инцидента пострадали двое детей: министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу №17, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Другая девочка трех лет получила незначительные травмы, ее на месте осмотрели врачи скорой помощи.

Как сообщает прокуратура республики, игровое оборудование было несанкционированно установлено на детской площадке рядом с домом по улице Летчиков.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки действиям организатора аттракциона.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За ходом и результатами его расследования установлен прокурорский контроль.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: