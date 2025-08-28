Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане могут запретить вывески на иностранных языках

Парламентарии республики этой осенью планируют рассмотреть законопроект о запрете на оформление вывесок на иностранных языках.

Фото: соцсети Константина Толкачева

По мнению председателя Госсобрания Константина Толкачева, бессистемное использование иностранных слов в наружной рекламе приводит к утрате национальной идентичности городской среды.

В парламенте уверены, что современный облик городов должен отражать культурно-историческое наследие и языковой суверенитет РФ.

Но полного запрета, скорее всего, не будет: депутаты надеются найти компромисс между сохранением культурного кода и современными экономическими реалиями.

«Граждане России имеют право получать информацию на государственном языке. Вывески типа "sale", "coffee" или "ЖК Life Garden" не только нарушают языковые нормы, но и вводят в заблуждение потребителей, особенно старшего поколения. Не запрещается использование фирменных наименований и зарегистрированных товарных знаков, но информация о характере деятельности организаций и предоставляемых услугах должна быть доступна на русском языке», – заявил Толкачев.

