В Башкортостане могут запретить вывески на иностранных языках

По мнению председателя Госсобрания Константина Толкачева, бессистемное использование иностранных слов в наружной рекламе приводит к утрате национальной идентичности городской среды.

В парламенте уверены, что современный облик городов должен отражать культурно-историческое наследие и языковой суверенитет РФ.

Но полного запрета, скорее всего, не будет: депутаты надеются найти компромисс между сохранением культурного кода и современными экономическими реалиями.

«Граждане России имеют право получать информацию на государственном языке. Вывески типа "sale", "coffee" или "ЖК Life Garden" не только нарушают языковые нормы, но и вводят в заблуждение потребителей, особенно старшего поколения. Не запрещается использование фирменных наименований и зарегистрированных товарных знаков, но информация о характере деятельности организаций и предоставляемых услугах должна быть доступна на русском языке», – заявил Толкачев.