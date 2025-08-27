Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные на лекарства ребенку-инвалиду

Прокуратура Балтачевского района после жалобы местной жительницы провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

Обратились бабушка и дедушка двухлетнего мальчика, страдающего тяжелым заболеванием. Они являются его опекунами.

Ребенок – инвалид и нуждается в приеме препаратов, которые должен получать в льготном порядке, однако обеспечен ими не был, и пенсионеры были вынуждены покупать их самостоятельно.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального министерства здравоохранения возместить понесенные расходы.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, суд обязал ответчика выплатить 92 тыс. рублей. Сейчас малолетний ребенок обеспечен медикаментами, за этим следит прокуратура.

Жителям Башкортостана за неделю выдали бесплатные лекарства на 181,3 млн рублей

