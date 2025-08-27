Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане введут ограничения для владельцев опасных собак

Спикер регионального парламента Константин Толкачев поручил разработать предложения по регулированию содержания собак потенциально опасных пород.

Разработкой предложений займется профильный комитет парламента республики.

Поводом для решения стали многочисленные обращения жителей в адрес депутатского корпуса. Часто жалуются на то, что в соседних квартирах содержат крупных собак бойцовых пород, что создает постоянную угрозу для безопасности людей, особенно детей и пожилых.

«Ситуация требует серьезного внимания со стороны законодателей. Мы получаем массу тревожных сигналов от людей, которые вынуждены жить в атмосфере постоянного страха. В отдельных случаях люди держат в квартирах не одну, а несколько собак бойцовых пород. Такие условия не обеспечивают нормального качества жизни ни самим животным, ни окружающим. Люди боятся заходить в подъезд, отпускать детей в школу одних, пользоваться лифтом, происходят конфликты… Право человека на безопасность и спокойствие должно быть гарантировано», – прокомментировал решение Константин Толкачев.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о тотальном запрете, законодатели будут искать баланс.

«Мы должны предусмотреть четкие и понятные правила содержания таких животных, возможно, установить ограничения по количеству и породам, обязать владельцев соблюдать дополнительные мер безопасности. Вопрос требует детальной проработки с участием кинологов, юристов, представителей общественности и органов местного самоуправления», – добавил председатель Госсобрания.

