В Башкортостане введут ограничения для владельцев опасных собак

Разработкой предложений займется профильный комитет парламента республики.

Поводом для решения стали многочисленные обращения жителей в адрес депутатского корпуса. Часто жалуются на то, что в соседних квартирах содержат крупных собак бойцовых пород, что создает постоянную угрозу для безопасности людей, особенно детей и пожилых.

«Ситуация требует серьезного внимания со стороны законодателей. Мы получаем массу тревожных сигналов от людей, которые вынуждены жить в атмосфере постоянного страха. В отдельных случаях люди держат в квартирах не одну, а несколько собак бойцовых пород. Такие условия не обеспечивают нормального качества жизни ни самим животным, ни окружающим. Люди боятся заходить в подъезд, отпускать детей в школу одних, пользоваться лифтом, происходят конфликты… Право человека на безопасность и спокойствие должно быть гарантировано», – прокомментировал решение Константин Толкачев.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о тотальном запрете, законодатели будут искать баланс.

«Мы должны предусмотреть четкие и понятные правила содержания таких животных, возможно, установить ограничения по количеству и породам, обязать владельцев соблюдать дополнительные мер безопасности. Вопрос требует детальной проработки с участием кинологов, юристов, представителей общественности и органов местного самоуправления», – добавил председатель Госсобрания.