Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе открыли мультибрендовый производственно-сервисный центр белорусской техники

Глава Башкортостана Радий Хабиров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник приняли участие в торжественном открытии центра «Белорусские машины».

Фото: администрация главы Башкортостана

Новый центр построили в Октябрьском районе Уфы, на пересечении улиц Сельской Богородской и маршала Жукова.

Его построили в рамках приоритетного инвестпроекта ООО «Амкодор-Уфа» по продаже и обслуживанию белорусской спецтехники в регионе.

Центр работает в том числе с МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и другими белорусскими гигантами. На сегодняшний день в Башкортостане порядка 11 тыс. единиц белорусской техники – это самосвалы, тракторы, погрузчики, экскаваторы, различные коммунальные машины, поэтому есть необходимость в сервисной базе, быстром и качественном их обслуживании.

На территории – большая открытая площадка для размещения и обслуживания техники. Административное здание занимает 3,1 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций по проекту составил порядка 350 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: