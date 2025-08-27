В Уфе открыли мультибрендовый производственно-сервисный центр белорусской техники

Новый центр построили в Октябрьском районе Уфы, на пересечении улиц Сельской Богородской и маршала Жукова.

Его построили в рамках приоритетного инвестпроекта ООО «Амкодор-Уфа» по продаже и обслуживанию белорусской спецтехники в регионе.

Центр работает в том числе с МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и другими белорусскими гигантами. На сегодняшний день в Башкортостане порядка 11 тыс. единиц белорусской техники – это самосвалы, тракторы, погрузчики, экскаваторы, различные коммунальные машины, поэтому есть необходимость в сервисной базе, быстром и качественном их обслуживании.

На территории – большая открытая площадка для размещения и обслуживания техники. Административное здание занимает 3,1 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций по проекту составил порядка 350 млн рублей.