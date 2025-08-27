В Уфе открыли мультибрендовый производственно-сервисный центр белорусской техники

Глава Башкортостана Радий Хабиров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник приняли участие в торжественном открытии центра «Белорусские машины».
Новый центр построили в Октябрьском районе Уфы, на пересечении улиц Сельской Богородской и маршала Жукова.
Его построили в рамках приоритетного инвестпроекта ООО «Амкодор-Уфа» по продаже и обслуживанию белорусской спецтехники в регионе.
Центр работает в том числе с МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и другими белорусскими гигантами. На сегодняшний день в Башкортостане порядка 11 тыс. единиц белорусской техники – это самосвалы, тракторы, погрузчики, экскаваторы, различные коммунальные машины, поэтому есть необходимость в сервисной базе, быстром и качественном их обслуживании.
На территории – большая открытая площадка для размещения и обслуживания техники. Административное здание занимает 3,1 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций по проекту составил порядка 350 млн рублей.
