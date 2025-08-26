Сколько стоит сбор одного ребенка в школу в Уфе в 2025 году?

Опросили 9000 человек, все они ответили на один вопрос: «Какую сумму вы потратили в этом году на подготовку вашего ребенка (одного ребенка) к новому учебному году в школе?»

Участвовали Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.

Среди всех этих городов в Уфе по-прежнему можно собрать ребенка в школу относительно бюджетно: в среднем жители потратили (или планируют потратить) 13,8 тыс. рублей – самый низкий ценник среди представленных городов. При этом по сравнению с прошлым годом затраты в Уфе увеличились на 7%.

Дороже всего сборы обходятся в Москве (19,2 тыс. рублей, +16%) и Санкт-Петербурге (17,5 тыс. рублей, +17%), Екатеринбурге (16,9 тыс. рублей, +14%).