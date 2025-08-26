Уфимец пойдет под суд за мошенничество на 30 млн рублей

В январе 2017 года решением Арбитражного суда республики мужчина был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.

При этом, являясь фактическим руководителем двух коммерческих организаций, он дал указание их директору заключить два договора краткосрочного займа под 20 процентов годовых с другой фирмой и физическим лицом на четыре млн рублей, не собираясь выплачивать займы.

Кроме того, под видом реализации преимущественного права выкупа на арендуемые здания и помещения по улице Владивостокской в Уфе он незаконно получил более 25 млн рублей.

Теперь мужчина обвиняется по части четвертой стать 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.