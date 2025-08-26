Парламент Башкортостана хочет ужесточить ответственность для несовершеннолетних преступников

Парламент республики предлагает снизить возраст уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, с 16 до 14 лет.

Это связано с тем, что в последнее время преступники нашли лазейку в законе: они нанимают для работы наркокурьерами подростков до 16 лет, так как в случае поимки уголовная ответственность им не грозит.

Подростки ввязываются в это ради легкого заработка. Статистика МВД по Башкортостану подтверждает критичность ситуации: в 2024 году количество преступлений в сфере оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 556,5% (с 23 до 151). Из 42 задержанных наркокурьеров 12 были школьниками, 17 – учащимися ссузов, один – студентом вуза и 12 – подростками, не занятыми учебой или работой.