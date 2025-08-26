Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Школам Башкортостана передали более 200 автобусов

Автобусы российского производства, переданные сегодня, 26 августа, директорам школ, закупили на деньги из федерального и республиканского бюджетов.

Как сообщает глава Башкортостана Радий Хабиров, новая партия – рекордная: насчитывает более 200 автобусов. Ключи вручили директорам сельских и городских школ республики.

«Новые школьные автобусы – это дополнительный комфорт и безопасность для наших детей, которые каждый день ездят в школу. Мы хорошо это понимаем, поэтому работу по обновлению автопарка ведём непрерывно. Всего с 2019 года наши школы получили уже порядка 900 новых автобусов.

Всех ребят, их родителей и учителей поздравляю с началом нового учебного года. Водителей школьных автобусов благодарю за важный и очень нужный труд, за доброе отношение к нашим детям», – подписал глава региона эти фото.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: