В Башкортостане на следующей неделе ограничат продажу алкоголя и энергетиков

Напоминаем о том, что через неделю розничная продажа алкоголя будет запрещена в течение суток, а энергетических напитков – около определенных объектов.

Продажу алкоголя во всех розничных магазинах Башкортостана запретят в День знаний, первого сентября, который в этом году приходится на понедельник. В школах республики пройдут торжественные линейки.

Это правило действует в республике с 2007 года. Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

Кроме того, с первого сентября вступает в силу закон об ограничении продажи энергетиков. О полном запрете речь не идет – только об ограничении мест продажи таких напитков: их нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта.

Ограничения коснутся напитков со специально добавленными стимуляторами, причем в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта. Ранее в парламенте объяснили, относятся ли к этой категории квас и кумыс.

