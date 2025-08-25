Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Башкортостане

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о резком ухудшении погодных условий в некоторых районах.

«Сегодня днем и завтра местами по республике ожидаются очень сильные дожди, шквалистое усиление ветра до 26 м/с, крупный град, грозы», – сообщили в МЧС сегодня, 25 августа.

Ветер 21 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, срывать черепицу с домов, валить деревья и ломать конструкции.

Если непогода застала вас на улице, МЧС рекомендует спрятаться в подземном переходе, магазине, подъезде дома. Не стойте под линиями электропередач и ни в коем случае не трогайте оборванные провода, ни в коем случае не пытайтесь укрыться за рекламными щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: