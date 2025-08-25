МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Башкортостане

«Сегодня днем и завтра местами по республике ожидаются очень сильные дожди, шквалистое усиление ветра до 26 м/с, крупный град, грозы», – сообщили в МЧС сегодня, 25 августа.

Ветер 21 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, срывать черепицу с домов, валить деревья и ломать конструкции.

Если непогода застала вас на улице, МЧС рекомендует спрятаться в подземном переходе, магазине, подъезде дома. Не стойте под линиями электропередач и ни в коем случае не трогайте оборванные провода, ни в коем случае не пытайтесь укрыться за рекламными щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш.