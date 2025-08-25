Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мэрия предупредила уфимцев о пробках на дорогах

Администрация Уфы предупреждает о том, что следующая неделя может начаться с традиционного коллапса на городских дорогах.

Причина тому – начало учебного года. Рост количества машин ближе к сентябрю – специфичное для всех городов-миллионников явление.

Именно в это время многие горожане возвращаются с дач и из отпусков, приезжают студенты. Родители едут в торговые центры, чтобы приобрести школьные принадлежности и одежду детям. В целом это ежегодно приводит к росту напряженности автомобильного трафика.

На данный момент к тому же в Уфе продолжаются дорожно-строительные работы сразу в нескольких точках города. Временные ограничения усугубляют ситуацию, поэтому мэрия рекомендует заблаговременно планировать важные дела и поездки до первого сентября, а также рассчитать время и маршруты передвижения в День знаний.

