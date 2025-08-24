Пасмурно и дожди: погода в Уфе 25-29 августа

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе дожди будут почти каждый день, а солнца будет мало.

Понедельник, 25 августа: до +26°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +13°, временами небольшой дождь.

Вторник, 26 августа: до +24°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +12°, небольшой дождь.

Среда, 27 августа: до +22°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременны дождь, в ночь на четверг – +11°, без осадков.

Четверг, 28 августа: до +21°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +10°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 29 августа: до +19°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +9°, небольшой кратковременный дождь.