Пасмурно и дожди: погода в Уфе 25-29 августа

Август уже движется к завершению, жарких дней в нем было совсем мало – и, судя по всему, больше не предвидится.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе дожди будут почти каждый день, а солнца будет мало.

Понедельник, 25 августа: до +26°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +13°, временами небольшой дождь.

Вторник, 26 августа: до +24°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +12°, небольшой дождь.

Среда, 27 августа: до +22°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременны дождь, в ночь на четверг – +11°, без осадков.

Четверг, 28 августа: до +21°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +10°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 29 августа: до +19°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +9°, небольшой кратковременный дождь.

