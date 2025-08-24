Башкортостан не вошел в топ-35 регионов по доле высокооплачиваемых работников

Исследование проводилось за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса).

Средняя по стране зарплата в апреле 2025 года составила 97,4 тыс. рублей,

В целом по России доля работников, получающих более одной средней по стране зарплаты, составляет 32,4%. При этом в 19 регионах этот показатель выше. Однако в 15 регионах доля работников, получающих более одной средней по стране зарплаты, составляет менее 15%.

Лидером рейтинга по доле работников с высокими зарплатами стал Ямало-Ненецкий АО: 66,5% работников там получает больше одной средней зарплаты, 22,6% – больше двух.

Следом идут Чукотский АО (55,1% и 18,2%) и ХМАО (52,7% и 11,6%).

Башкортостан в этом рейтинге занял 37 строчку: только 23,4% работников получает больше средней по стране зарплаты, а 3,9% – больше двух средних зарплат.