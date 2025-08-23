Центробанк объяснил замедление инфляции в Башкортостане в июле 2025 года

Годовая инфляция в Башкортостане в июне 2025 года составила 8,58% против 9,22% месяцем ранее. Инфляция в регионе замедлилась второй месяц подряд и в третий раз с начала текущего года – причины объяснили в Банке России.
Цены в Башкортостане в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,68% к июню. Уровень инфляции остался ниже, чем в среднем по стране (8,79%).
В комментарии регулятора говорится, что значительнее всего в июле подорожали услуги. Цены на непродовольственные товары за месяц выросли умеренно, а на еду снизились.
Из услуг сильнее всего подорожала коммуналка – с учетом плановой июльской индексации. Кроме того, производители отдельных непродовольственных товаров продолжали переносить свои возросшие затраты в цены.
Комментарии (0)