Центробанк объяснил замедление инфляции в Башкортостане в июле 2025 года

Годовая инфляция в Башкортостане в июне 2025 года составила 8,58% против 9,22% месяцем ранее. Инфляция в регионе замедлилась второй месяц подряд и в третий раз с начала текущего года – причины объяснили в Банке России.

Цены в Башкортостане в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,68% к июню. Уровень инфляции остался ниже, чем в среднем по стране (8,79%).

В комментарии регулятора говорится, что значительнее всего в июле подорожали услуги. Цены на непродовольственные товары за месяц выросли умеренно, а на еду снизились.

Из услуг сильнее всего подорожала коммуналка – с учетом плановой июльской индексации. Кроме того, производители отдельных непродовольственных товаров продолжали переносить свои возросшие затраты в цены.

