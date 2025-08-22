5 населенных пунктов Башкортостана победили в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит ежегодно в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В этом году победителями конкурса стали сразу пять проектов от Башкортостана:
«Октябрьский: сохраняя наследие» – Октябрьский;
«Иванаевский сад. Ростки будущего» – Дюртюли;
«Чишмы – родник дружбы» – Чишмы;
«Связующие нити центра Верхнеяркеево» – Верхнеяркеево;
«Тропа Топорниных» – Кушнаренково.
В целом за все время проведения конкурса победили уже 39 проектов от республики, 27 из них реализованы. На благоустройство общественных территорий благодаря конкурсу привлекли более 3,3 млрд рублей.
