В Башкортостане врачи спасли жизнь ребенку с пулевым ранением сердца

Как сообщает министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, 11-летняя девочка была доставлена в РДКБ в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании.

Хирургам РДКБ требовалась помощь кардиохирургов. Они подали заявку через санитарную авиацию. В детскую больницу оперативно выехал кардиолог РКЦ. Совместно они провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки – и успешно извлекли пулю.

После операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения и лечения.