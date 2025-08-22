Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане врачи спасли жизнь ребенку с пулевым ранением сердца

Инцидент произошел в Иглинском районе в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием.

Фото опубликовал Айрат Рахматуллин

Как сообщает министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, 11-летняя девочка была доставлена в РДКБ в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании.

Хирургам РДКБ требовалась помощь кардиохирургов. Они подали заявку через санитарную авиацию. В детскую больницу оперативно выехал кардиолог РКЦ. Совместно они провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки – и успешно извлекли пулю.

После операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения и лечения.

