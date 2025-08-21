Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 11 по 18 августа 2025 года.

По состоянию на 18 августа 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 59,68 рубля за литр (+0,21 рубля за неделю);

– АИ-92 – 57,34 рубля за литр (+0,22 рубля);

– АИ-95 – 61,81 рубля за литр (+0,22 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,46 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 68,8 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (59,79 рубля за литр) и по России (61,71 рубля за литр).

Башкортостан занял 38 строчку в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

