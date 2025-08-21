В мэрии Уфы думают, что разместить в Водонапорной башне

Расположенная за Телецентром Водонапорная башня была построена в 1901 году. Долгое время она пребывала в запустении, но недавно ее привели в порядок, а вокруг построили общественное пространство.
Водонапорная башня является объектом культурного наследия России. Сейчас ведется трудоемкий процесс по ее передаче в муниципальную собственность.
После передачи можно будет приступить к реконструкции сооружения. Администрация Уфы уже прорабатывает вопрос о том, что разместить в этом восьмиугольном здании.
Из текущих предложений: музей воды, обсерватория либо кафе. Уфимцы могут предложить свои варианты на страницах в социальных сетях муниципалитета.
