В мэрии Уфы думают, что разместить в Водонапорной башне

Водонапорная башня является объектом культурного наследия России. Сейчас ведется трудоемкий процесс по ее передаче в муниципальную собственность.

После передачи можно будет приступить к реконструкции сооружения. Администрация Уфы уже прорабатывает вопрос о том, что разместить в этом восьмиугольном здании.

Из текущих предложений: музей воды, обсерватория либо кафе. Уфимцы могут предложить свои варианты на страницах в социальных сетях муниципалитета.