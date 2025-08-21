Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Частично перекрыли трассу «Уфа – аэропорт»

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Тем, кто планирует в ближайшее время улетать из Уфы, советуем выдвигаться из дома в сторону аэропорта пораньше: на трассе «Уфа – аэропорт» до 30 сентября ведется ремонт дорожного покрытия.

Участками будут перекрывать по одной полосе на въезде в город по мере необходимости.

За две ночи планируют заасфальтировать две крайние левые полосы. В связи с этим они будут перекрываться: с 22:00 22 августа до 7:00 23 августа и с 22:00 23 августа до 10:00 24 августа.

