Инфляция в Башкортостане в июле замедлилась до 8,58%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам июля 2025 года.
Инфляция в Башкортостане в июле составила 8,58% в годовом выражении.
С начала года фиксировали инфляцию:
январь – 9,24%;
февраль – 9,47%;
март – 9,91%;
апрель – 9,55%;
май – 9,6%;
июнь – 9,22%.
То есть это третье замедление инфляции с начала года. Официального комментария от регулятора пока нет. Июньское замедление связывали со снижением цен на непродовольственные товары в условиях охлаждения потребительского спроса и укрепления рубля. Услуги подорожали сильнее всего, продукты – в меньшей степени.
