Инфляция в Башкортостане в июле замедлилась до 8,58%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам июля 2025 года.

Инфляция в Башкортостане в июле составила 8,58% в годовом выражении.

С начала года фиксировали инфляцию:

январь – 9,24%;

февраль – 9,47%;

март – 9,91%;

апрель – 9,55%;

май – 9,6%;

июнь – 9,22%.

То есть это третье замедление инфляции с начала года. Официального комментария от регулятора пока нет. Июньское замедление связывали со снижением цен на непродовольственные товары в условиях охлаждения потребительского спроса и укрепления рубля. Услуги подорожали сильнее всего, продукты – в меньшей степени.

