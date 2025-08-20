Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане появится новая мера поддержки предпринимателей

Правительство региона хочет поддержать предпринимателей, которые планируют развивать мобильную торговлю.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Речь идет о субсидировании затрат на покупку мобильных торговых объектов – киосков, фургонов и так далее.

Власти планируют компенсировать до 50% затрат на приобретение мобильных торговых объектов российского производства, но не более пяти млн рублей на один объект. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

По словам главы правительства, такие объекты всегда нужны, во-первых, на трассах, а во-вторых, для жителей, которые проживают в отдаленных деревнях. Большинство из них – пожилые люди, у которых нет возможности ездить или ходить пешком в соседние села за продуктами.

Также предпринимателям, которые готовы и хотят организовать мобильную торговлю, предоставят права на размещение объекта без торгов, минимизируют количество межведомственных согласований.

