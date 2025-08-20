В Башкортостане установили статую Урал-батыра, сидящего на льве

В Учалах установили скульптурную композицию – герой Урал-батыр верхом на саблезубом льве.

Он появился благодаря победе городской администрации в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Башкортостана» в 2024 году. Автором монумента стал учалинский художник и скульптор Фаниль Муслимов.

Географически территория Учалинского района богата объектами, которые непосредственно связаны с сюжетом эпоса. Это гора Иремель, река Яик (современное название – Урал), источники Янбирде и Янбика, носящие имена родителей Урала-батыра.