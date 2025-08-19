В Башкортостане пройдет VII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025»

С четвертого по шестое сентября в Сибае пройдет инвестсабантуй: на одной площадке соберутся представители бизнес-сообщества, эксперты, общественные деятели и инвесторы разных стран — чтобы обсудить развитие регионов Зауралья.
4 сентября
Начнется форум бизнес-шерифов: разговор о малом и среднем бизнесе, поддержке МСП и лучших практиках.
5 сентября
Насыщенная деловая программа: башкирско-белорусское сотрудничество в области агропромышленного комплекса, экспорт, женский бизнес и выездное заседания правительства Башкортостана.
6 сентября
Фестиваль конного спорта и башкирской культуры «Башкорт аты» на берегу озера Графское.
Гостей ждут стратегические сессии, аукцион «Экспорт национальной культуры», премьера популярного реалити «Хайканутые» на Южноуральской тропе, а также живая музыка и выступления мастеров искусств.
В 2024 году в рамках инвестсабантуя было заключено 50 соглашений на 103 млрд рублей.
Комментарии (0)