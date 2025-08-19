В Башкортостане могут полностью запретить вейпы

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что стране необходимы более радикальные меры по борьбе с распространением вейпов.

«Действовать нужно жестко и категорично: полностью запретить вейпы для всех, и для детей, и для взрослых, потому что дурной пример - заразительный. Если ребенок видит, что папа или мама пользуются вейпом или другими курительными приспособлениями, либо сигарами - это дурной пример. Противники жестких ограничений приводят аргументы о том, что нужно не запрещать, а воспитывать культуру. Но сначала должен быть запрет, а во вторую очередь – просвещение, разъяснение, почему этого нельзя делать и как это вредит здоровью.

Это вредит не только человеку, который потребляет, но и его детям. Это здоровье нации, и если мы хотим, чтобы население увеличилось, продолжительность жизни росла, бороться нужно очень жестко. Я сам много курил, но потом решил для себя, что я больше не курю, и бросил», – цитирует Тимченко ТАСС.