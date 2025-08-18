В Башкортостане с 1 сентября запретят спам-звонки

В парламенте республики эту меру связали с защитой жителей от кибермошенников.

«Абонент имеет право отказаться от получения массовых звонков, подав заявление своему оператору связи. После этого оператор обязан прекратить подобные звонки. Массовые телефонные рассылки станут допустимы лишь после добровольного подтверждения клиентом своего желания получать подобные уведомления. Если звонящий не сможет доказать наличие согласия, звонок считается незаконным», – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

Для организации массовой рассылки звонков компания-заказчик должна будет заключить договор с оператором связи, в рамках которого оператор предоставляет услугу массовых обзвонов.

Исключение – госорганы, местные власти, организации и лица, перечень которых установлен правительством РФ.